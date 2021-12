La lega di Serie A: sì alla proroga fino al termine del campionato (Di giovedì 16 dicembre 2021) I club di Serie A lanciano un salvagente alla Salernitana. L’ipotesi, sempre più concreta, di esclusione immediata della squadra campana, dopo che le offerte arrivate per l’acquisto della società non sono state ritenute accettabili dai trustee, agita le acque del campionato. Inutile sottolineare come l’esclusione inciderebbe in maniera notevole nella parte di classifica impegnata a non retrocedere. L’assemblea dei club della massima Serie, riunita in un albergo di Milano alla presenza di tutti e 20 i componenti, ha votato per chiedere alla Figc la proroga del trust, in modo da consentire alla squadra granata di proseguire e terminare la stagione sportiva. Diciotto le società che si sono schierate a favore, si sono astenuti Claudio Lotito e la stessa ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 dicembre 2021) I club diA lanciano un salvagenteSalernitana. L’ipotesi, sempre più concreta, di esclusione immediata della squadra campana, dopo che le offerte arrivate per l’acquisto della società non sono state ritenute accettabili dai trustee, agita le acque del. Inutile sottolineare come l’esclusione inciderebbe in maniera notevole nella parte di classifica impegnata a non retrocedere. L’assemblea dei club della massima, riunita in un albergo di Milanopresenza di tutti e 20 i componenti, ha votato per chiedereFigc ladel trust, in modo da consentiresquadra granata di proseguire e terminare la stagione sportiva. Diciotto le società che si sono schierate a favore, si sono astenuti Claudio Lotito e la stessa ...

