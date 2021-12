La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare di campionato. I numeri (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare di campionato (1V, 1N) e in questo parziale ha subito 13 reti, una media di 2.6 a partita. La Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Genoa (7V, 3N). Gli unici due KO dei biancocelesti nel periodo sono arrivati nel febbraio 2018 e nel febbraio 2019. Nelle ultime 10 gare di Serie A tra Lazio e Genoa sono stati segnati 42 gol – una media di 4.2 a partita – tuttavia, il 62% di questi sono realizzati dalla Lazio (26 contro i 16 dei rossoblù). La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide interne contro il ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lahatredi(1V, 1N) e in questo parziale ha subito 13 reti, una media di 2.6 a partita. Laè rimasta imbattuta in 1012 sfide di Serie A contro il Genoa (7V, 3N). Gli unici due KO dei biancocelesti nel periodo sono arrivati nel febbraio 2018 e nel febbraio 2019. Nelle10di Serie A trae Genoa sono stati segnati 42 gol – una media di 4.2 a partita – tuttavia, il 62% di questi sono realizzati dalla(26 contro i 16 dei rossoblù). Laha vintosei sfide interne contro il ...

