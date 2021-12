La Juventus femminile può entrare nella storia: ecco perché (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa sera la Juventus femminile può scrivere una meravigliosa pagina di storia. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. La Juventus non sta vivendo una stagione indimenticabile; i bianconeri sono settimi a meno otto dal quarto posto e distanti dodici punti dalla vetta. Situazione non preventivata ad inizio stagione e che rischia di compromettere anche il futuro del club; in caso di mancata qualificazione alla Champions, il rischio è quello di perdere alcuni giocatori importanti come Chiesa e de Ligt. Una situazione da evitare a tutti i costi anche se la rincorsa al quarto posto è veramente complicata. Se in campionato le cose non stanno andando bene, decisamente diversa la situazione in Champions League; i ragazzi di Allegri, grazie al successo contro il Malmo e il passo falso del Chelsea in casa dello Zenit, hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questa sera lapuò scrivere una meravigliosa pagina di. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Lanon sta vivendo una stagione indimenticabile; i bianconeri sono settimi a meno otto dal quarto posto e distanti dodici punti dalla vetta. Situazione non preventivata ad inizio stagione e che rischia di compromettere anche il futuro del club; in caso di mancata qualificazione alla Champions, il rischio è quello di perdere alcuni giocatori importanti come Chiesa e de Ligt. Una situazione da evitare a tutti i costi anche se la rincorsa al quarto posto è veramente complicata. Se in campionato le cose non stanno andando bene, decisamente diversa la situazione in Champions League; i ragazzi di Allegri, grazie al successo contro il Malmo e il passo falso del Chelsea in casa dello Zenit, hanno ...

