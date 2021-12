La Juve valuta seriamente Scamacca: pista valida anche per giugno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Salgono le quotazioni del centravanti del Sassuolo per l'attacco della Juventus, tra gennaio e giugno. Leggi su 90min (Di giovedì 16 dicembre 2021) Salgono le quotazioni del centravanti del Sassuolo per l'attacco dellantus, tra gennaio e

Advertising

ilbianconerocom : Morata, il riscatto 'è improbabile': la Juve valuta altro, ma Alvaro ha ancora una possibilità… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, Arthur in uscita: si valuta uno scambio col PSG ?? S… - Giovann14793883 : RT @__Furiaceca: Raiola fa i nomi di due calciatori la Juve valuta (nomi che ancora nessuno conosce,Pavel era a cena con Raiola) - __Furiaceca : La Juve valuta anche la pista Icardi ma non intende avere l'obbligo del riscatto, vorrebbe averlo nel modo che ha preso Morata... - __Furiaceca : Su Alvarez c'è l'Inter la Juve sembra allontanarsi o forse non è più interessata a lui perché valuta altro -