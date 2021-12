La fujtina di Manolas a tre giorni da Milan-Napoli ci ricorda il film “L’allenatore nel pallone” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Siamo molto divertiti ma francamente anche profondamente colpiti da quel che sta succedendo nella settimana che conduce a Milan-Napoli. A memoria, l’affare Manolas-Olympiacos non ha ha precedenti. La partenza da Napoli il mercoledì e il giorno dopo – a mercato chiuso – il giocatore è in sede greca a trattare, indossa la sciarpa del club, un migliaio di tifosi che esultano e sparano fumogeni. E poi l’annuncio ufficiale. Manolas è un giocatore dell’Olympiacos ed è lì a ballare con i tifosi greci. Early Christmas gift loading… #Olympiacos #Manolas #ManolasIsBack #ManolasReturns pic.twitter.com/iMimjRE2an — Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) December 16, 2021 Fino a ieri Manolas era un tesserato del Napoli che tra ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Siamo molto divertiti ma francamente anche profondamente colpiti da quel che sta succedendo nella settimana che conduce a. A memoria, l’affare-Olympiacos non ha ha precedenti. La partenza dail mercoledì e il giorno dopo – a mercato chiuso – il giocatore è in sede greca a trattare, indossa la sciarpa del club, un migliaio di tifosi che esultano e sparano fumogeni. E poi l’annuncio ufficiale.è un giocatore dell’Olympiacos ed è lì a ballare con i tifosi greci. Early Christmas gift loading… #Olympiacos #IsBack #Returns pic.twitter.com/iMimjRE2an — Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) December 16, 2021 Fino a ieriera un tesserato delche tra ...

