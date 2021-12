La fujitina di Manolas con l’Olympiacos Pedullà | trovato l’accordo a 3 | 5 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dovrebbe essere finita bene la fujtina dicon. Il difensore greco ha lasciato Napoli ieri e oggi ha chiuso con la sua nuova squadra:. Mille tifosi ad attenderlo all’esterno della sede. Alfredoha scritto: #–#Olympiacos, le cifre: 2,5più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila). Totale: circa 4. Gli avevano chiesto di aspettare la sosta, non ha voluto sentire ragioni. In Grecia guadagnerà meno della metà rispetto a #Napoli #–#Olympiacos, le cifre: 2,5più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila). Totale: circa 4. Gli avevano chiesto di aspettare la sosta, non ha voluto sentire ragioni. In Grecia guadagnerà meno della metà ...