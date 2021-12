La Francia chiude le porte alla Gran Bretagna: 'Stop viaggi non essenziali, anche per i vaccinati' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalla Francia una stretta sui viaggi in Gran Bretagna . Dopo che negli ultimi giorni le scelte del governo italiano in materie di viaggi erano state criticate in ambito europeo, nel giro di poche ore ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Duna stretta suiin. Dopo che negli ultimi giorni le scelte del governo italiano in materie dierano state criticate in ambito europeo, nel giro di poche ore ...

Advertising

globalistIT : - leggoit : La Francia chiude le porte alla Gran Bretagna: «Stop viaggi non essenziali, anche per i vaccinati» - folucar : RT @laGigogin: Israele chiude le frontiere fino al 29 dicembre. La Francia invece vieterà, a partire da questo fine settimana, i viaggi 'no… - telodogratis : Omicron, la Francia chiude la frontiera con il Regno Unito - zazoomblog : Francia da sabato stop viaggi non essenziali da e per Gb Israele chiude i confini ai turisti fino al 29 dicembre -… -