La Fattoria | ex concorrente racconta l’odissea dopo il cancro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’exde Lahato cosa ha dovuto affrontare recentemente, quando è stato vicino ad un parente che ha avuto undiversi anni fa. Ancora oggi, quella malattia ha lasciato degli strascichi. L’exde La, Justine Mattera, è conosciuta dal pubblico per la sua somiglianza con Marilyn Monroe e per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fattoria concorrente

Inews24

La modella brasiliana, una volta eliminata dalla versione carioca de La, avrebbe visionato ... il reality brasiliano è stato per l'exdel Grande Fratello Vip 6 una vera tortura la ...... come il Grande Fratello Vip , si è ipotizzato un ruolo non tanto comequanto come opinionista: "Non ha sbagliato sai? Io ho fatto lama sarebbe bello sai cosa? Gli opinionisti ...L'ex concorrente de La Fattoria ha raccontato cosa ha dovuto affrontare quando è stato vicino ad un parente che ha avuto un cancro.Dayane Mello, uscita dal reality brasiliano, non ha preso bene le attenzioni di Rosalinda Cannavò e l'ha bloccata ...