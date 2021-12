La destra contro lo sciopero generale Salvini | «È insensato» Meloni | «Così si danneggia l’economia» – I video

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Diecimila persone sono scese in piazza a Roma oggi per protestarela legge di Bilancio. Altri scioperi si sono tenuti a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e Roma. Il 16 dicembre, le sigle sindacali della Cgil e della Uil – la Cisl non ha aderito – hanno chiesto al governo maggior impegno per la giustizia sociale. Una protesta che non è piaciuta, tuttavia, nemmeno alla leader dell'unico partito che fa opposizione all'esecutivo «Lodi oggi? Chiaramente io rispetto sempre il dissenso e il diritto di manifestare, ma siamo in un momento in cui la nostra economia è in grande difficoltà, e lorallenta in qualche maniera ulteriormente», ha dichiarato Giorgiaal termine dell'assemblea nazionale della Coldiretti.