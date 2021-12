La corsa sui vaccini da sola non può bastare, pressing degli esperti per nuove misure: così si eviterà di chiudere dopo Natale (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ipotesi di tornare a chiudere il Paese per fermare la ripresa dei contagi non è la soluzione spinta dagli esperti di sanità pubblica, semmai è una delle tante, ma finita in coda alla lista. La strategia di puntare sui vaccini anti Covid allentando gradualmente le restrizioni da un anno a questa parte si è rivelata efficace, almeno a guardare le occupazioni degli ospedali, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive, oggi lontane dalla saturazione di 12 mesi fa. Ma come avvertono diversi esperti, la copertura vaccinale non può bastare se poi i comportamenti tornano ad assomigliare a quelli prepandemia. Certo il lockdown è uno scenario lontanissimo. Lo è anche per Walter Ricciardi, tra i più rigoristi nei periodi critici della pandemia. Ma è lo stesso consulente del ministro ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ipotesi di tornare ail Paese per fermare la ripresa dei contagi non è la soluzione spinta daglidi sanità pubblica, semmai è una delle tante, ma finita in coda alla lista. La strategia di puntare suianti Covid allentando gradualmente le restrizioni da un anno a questa parte si è rivelata efficace, almeno a guardare le occupazioniospedali, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive, oggi lontane dalla saturazione di 12 mesi fa. Ma come avvertono diversi, la copertura vaccinale non puòse poi i comportamenti tornano ad assomigliare a quelli prepandemia. Certo il lockdown è uno scenario lontanissimo. Lo è anche per Walter Ricciardi, tra i più rigoristi nei periodi critici della pandemia. Ma è lo stesso consulente del ministro ...

Advertising

PrimaBergamo : Cervo attraversa la piazza di corsa e si infila dritto in Municipio: Visita a sorpresa di un cervo nella città del… - MastercardIT : Lancio dell’iniziativa #TicketlessDay a #Napoli: sabato 18 dicembre scegli di viaggiare sui trasporti pubblici loca… - Dayne999 : mette il fulcro della narrazione sui contagiati, in una assurda corsa al rischio zero. In definitiva, mi fa molto… - 27Peppe : @jason05_ @LiveBianconera @Laudantes @SaltaConNoi90 @AntonioCorsa @AndreaPintore5 Andrea non ho il piacere di conos… - romamobilita : Con #BuoniViaggioRoma sconto del 50% sulla singola corsa fino a € 20 ??: dimentica l'auto e dedicati allo #shopping??… -