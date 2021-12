La corsa dei fondi di investimento per accaparrarsi i set delle serie tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) È uno degli effetti più concreti del boom dello streaming e della rivalità di giganti come Netflix, WarnerMedia, Disney+ e Amazon. Con l’aumento dell’offerta di nuove serie televisive e spettacoli, è cresciuto il valore degli studios dove vengono prodotti. fondi di investimento come Blackstone e TPG sono già entrati a gamba tesa nel mercato e hanno investito più di quattro miliardi di dollari per acquistare studi e location per i set sia in America che in Europa. Insomma, i vecchi capannoni stanno diventando preziosi. Per il mondo del real estate è una novità, ma tutto sommato prevedibile: il mondo esce dal Covid con la necessità di nuovi contenuti video per un’industria ormai globalizzata. In più, come spiega al Financial Times Carl Muhlstein il direttore generale dell’agenzia di intermediazione immobiliare Jones Lang LaSalle, la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) È uno degli effetti più concreti del boom dello streaming e della rivalità di giganti come Netflix, WarnerMedia, Disney+ e Amazon. Con l’aumento dell’offerta di nuovetelevisive e spettacoli, è cresciuto il valore degli studios dove vengono prodotti.dicome Blackstone e TPG sono già entrati a gamba tesa nel mercato e hanno investito più di quattro miliardi di dollari per acquistare studi e location per i set sia in America che in Europa. Insomma, i vecchi capannoni stanno diventando preziosi. Per il mondo del real estate è una novità, ma tutto sommato prevedibile: il mondo esce dal Covid con la necessità di nuovi contenuti video per un’industria ormai globalizzata. In più, come spiega al Financial Times Carl Muhlstein il direttore generale dell’agenzia di intermediazione immobiliare Jones Lang LaSalle, la ...

Advertising

Ettore_Rosato : La corsa alla vaccinazione riprende grazie al #supergreenpass: richiestissime prime e terze dosi. Ricordiamoci che… - ignaziocorrao : Ci uniamo all’appello del Sindaco per chiedere aiuto a chiunque abbia a disposizione autobotti, pale e ruspe per ac… - keope55 : @mmax_g Col GREENPASS corri il rischio di prendere la GREENPASSERA. Dopo questa notizia pubblicata dall’ Espresso d… - sportli26181512 : Arsenal-West Ham 2-0: gol e highlights. Colpo dei Wolves a Brighton: L'Arsenal batte il West Ham e lo scavalca al q… - LucianaCiolfi : RT @Tg3web: L'inflazione continua a salire, in aumento a novembre del 3,7 per cento rispetto all'anno scorso. E tra bollette e spese quotid… -