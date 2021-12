La Coppa d’Africa si disputerà, il comunicato della CAF: “Si deve giocare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo quanto comunicato dalla CAF e dalla Federcalcio camerunense, la Coppa d'Africa verrà disputata regolarmente Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo quantodalla CAF e dalla Federcalcio camerunense, lad'Africa verrà disputata regolarmente

