La Coppa d'Africa potrebbe essere giocata solo con calciatori che militano nei campionati africani

Il Corriere della Sera dedica spazio alla Coppa d'Africa. L'incertezza regna sovrana, dopo la presa di posizione dell'Eca, che ha minacciato di non inviare i propri giocatori alla manifestazione. Le ipotesi sul campo sono quattro, di cui una molto concreta: giocare la Coppa d'Africa solo con i calciatori che militano nei campionati africani "1) la competizione si tiene regolarmente. «Questa è l'alfa e l'omega», ha detto al Guardian Lux September, il capo della comunicazione della Caf (Confederazione of African Football); 2) i club forzano la mano, non mandano in Nazionale i loro calciatori e scatenano un caso internazionale senza precedenti; 3) gli organizzatori si convincono ad un nuovo rinvio della ...

