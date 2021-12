La “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” è patrimonio Unesco: anche il Sannio fa festa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” da oggi è patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco. Un sì convinto che ha avviato una festa diffusa nei territori rurali più vocati, da Alba a Acqualagna, da San Miniato e San Giovanni d’Asso-Montalcino fino al Molise e al Sannio Beneventano. A decretarne l’ingresso nell’ambitissima Lista è stata, a Parigi, la 16/a sessione del Comitato intergovernativo della Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio Culturale Immateriale valorizzando una pratica tradizionale dei tartufai nei diversi territori vocati della Penisola, perlopiù aree interne e rurali. “Con questo riconoscimento – ha commentato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, presente ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa “delin” da oggi èdell’Umanità riconosciuto dall’. Un sì convinto che ha avviato unadiffusa nei territori rurali più vocati, da Alba a Acqualagna, da San Miniato e San Giovanni d’Asso-Montalcino fino al Molise e alBeneventano. A decretarne l’ingresso nell’ambitissima Lista è stata, a Parigi, la 16/a sessione del Comitato intergovernativo della Convenzione per la Salvaguardia delCulturale Immateriale valorizzando una pratica tradizionale dei tartufai nei diversi territori vocati della Penisola, perlopiù aree interne e rurali. “Con questo riconoscimento – ha commentato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, presente ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La tradizionale pratica della 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia' entra nella lista rappresentativa del Patrim… - anteprima24 : ** La 'Cerca e cavatura del #Tartufo in Italia' è patrimonio Unesco: anche il #Sannio fa festa **… - cronachedigusto : Il tartufo è patrimonio dell'umanità Unesco: La 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche trad… - robertamilano : RT @visitLMR: La tradizionale pratica della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia” entra nella Lista rappresentativa del Patrimonio cultu… - GigiPadovani : La 'Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali' è diventato un Patrimonio immateria… -