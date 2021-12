Advertising

sole24ore : La Boe a sorpresa alza i tassi, la Turchia li taglia. Sale la sterlina, tracolla la lira - Italia_Notizie : La Boe a sorpresa alza i tassi, la Turchia li taglia. Sale la sterlina, tracolla la lira - fisco24_info : La Boe a sorpresa alza i tassi, la Turchia li taglia. Sale la sterlina, tracolla la lira: Di fronte a un’inflazione… -

Ultime Notizie dalla rete : BoE sorpresa

Proprio oggi, nel Super Thursday delle banche centrali, laha annunciato infatti ail primo rialzo dei tassi dall'inizio della pandemia . Bce più hawkish o fin troppo dovish? Quella maxi ...Cominiciamo da Londra, dove ala Bank of England () ha alzato il suo tasso di interesse principale allo 0,25% (dallo 0,10%), per la prima volta in oltre 3 anni. Lo ha annunciato la Bank ...La banca centrale inglese aumenta i tassi dallo 0,1 allo 0,25%, mentre a fine mese terminerà il programma di acquisto di titoli. Anche la Banca centrale norvegese muove sui tassi portandoli dallo 0,25 ...Fine PEPP, più APP, ma non per molto: parole d'ordine flessibilità. In quest'ultima riunione del Consiglio direttivo del 2021, Christine Lagarde ha ricordato più volte l'impegno della Bce a destreggia ...