La Biennale architettura parlerà anche dall' Africa | Lesley Lokko direttrice del 2023

Advertising

PMO_W : RT @globalistIT: - globalistIT : - G_Voskopoulos : LESLEY LOKKO NOMINATA CURATRICE DELLA BIENNALE ARCHITETTURA 2023 - PIANTAJ00NIE : namjoon avrebbe amato la biennale architettura di venezia - _Chjara_ : RT @SkyArte: A poche settimane dalla conclusione della kermesse lagunare dedicata alla progettazione, i riflettori tornano a illuminare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Biennale architettura

Ladi Venezia conferma uno sguardo al di là dell'eurocentrismo nella scelta di chi dirigerà ladel 2023 : il consiglio di amministrazione ha nominato curatrice Lesley Lokko della 18esima mostra del settore che si terrà ai Giardini e all'Arsenale dal 20 maggio al 26 ...... nato a Milano, 4 marzo 1968, laureato in, residente a Venezia, si occupa ... Ha pianificato e realizzato per ladi Venezia in qualità di responsabile organizzativo del Settore ...L’ente ha nominato l’architetta e scrittrice ghanese-scozzese alla guida della mostra. Per lei gli architetti possono “immaginare un più equo e ottimistico futuro” ...Venezia è pronta ad accogliere la fondatrice della Graduate School of Architecture dell’Università di Johannesburg ...