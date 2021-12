La bestia dell’Apocalisse

Leggi su butac

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra le tante segnalazioni che sono arrivate a BUTAC in questi giorni, come sapete, stiamo cercando da un po’ di selezionare tutte quelle che non hanno come tema la pandemia, o perlomeno non trattano strettamente vaccini e virus. Sono quasi due anni che il nostro tempo è monopolizzato dall’argomento, e onestamente non ce la facciamo più. Oggi la segnalazione meno pandemica che ci è arrivata mi linkava un post con immagine al seguito: Il post è stato pubblicato sulla bacheca di David Fabbri, che si firma Padre David (ma non è un prete), e recita: Leggete i segni! Vedrete come il Male ha gettato la maschera e i tempi sono maturi. Hanno messo questa statua davanti al palazzo delle “Nazioni Unite” ed è la, descritta in Apocalisse 13. (Padre David) L’immagine mostra unacon le ali, coloratissima. Vediamo le bestie descritte in Apocalisse 13, ...