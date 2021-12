La “bellezza” del Made in Italy: la storia di Cosmika. “Il mio obiettivo è far lavorare le aziende italiane”, racconta Luca Anselmini (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una rivoluzione copernicana. Anzi “Cosmika”, proprio come l’azienda di Luca Anselmini, che nasce dopo anni ed anni di gavetta: si occupa di bellezza sfruttando il biologico. “Tre anni fa, circa, ho iniziato a rivendere con l’e-commerce prodotti di grandi marchi: da creme ed altre cose nel mondo della bellezza”, racconta Luca Anselmini. “Ed ho scoperto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una rivoluzione copernicana. Anzi “”, proprio come l’azienda di, che nasce dopo anni ed anni di gavetta: si occupa disfruttando il biologico. “Tre anni fa, circa, ho iniziato a rivendere con l’e-commerce prodotti di grandi marchi: da creme ed altre cose nel mondo della”,. “Ed ho scoperto L'articolo

Advertising

_Nico_Piro_ : La sua superficie è completamente ricoperta da intricate decorazione di una bellezza mozzafiato, che hanno ispirato… - federicocasotti : Oggi è il 36mo di Juventus-Argentinos Juniors, senza tema di smentite una delle 10 partite più belle nella storia d… - mara_carfagna : 18 Comuni e due grandi municipalità di Napoli: il Contratto di Sviluppo per l’area di Pompei decolla dopo otto anni… - Vale22046 : RT @AnimaSognante: “Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima,del mio cuore una dimora,per la tua bellezza,del mio petto un appoggi… - MicheleGiorgin9 : @muscattinaaa Non è che non ha deluso è che ha preso le aspettative e le ha alzate del 3000% fidati questo film sup… -