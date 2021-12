La Bce riduce gli acquisti di bond ma mantiene la rotta espansiva

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La Banca centrale europea ha reagito ai rialzi inflazionistici annunciando una cauta correzione didella politica monetaria, che tuttavia seguiterà ad avere una intonazione. La mossa giunge all'indomani della Federal Reserve statunitense, che ha invece annunciato una netta accelerazione del tapering, il percorso di azzeramento deglidi titoli che prelude una sterzata restrittiva sul dollaro. La Bce, per ora, si limita a una graduale riduzione sul ritmo deglidi, che però proseguiranno "fino a quando raggiungeremo il nostro obiettivo" di inflazione, ha chiarito la presidente Christine Lagarde. L'istituzione di Francoforte ha confermato che a fine marzo si concluderà la fase dinetti con il piano anticrisi pandemica Pepp, ma ha anche ...

Advertising

andfranchini : Inizia la ritirata dei banchieri centrali Prima Fed, poi Boe, quindi Bce. Con modalità e ritmi diversi, si riduce l… - daybinary : Bce riduce stimolo ma mantiene misure sostegno a zona euro - DividendProfit : Bce riduce stimolo ma mantiene misure sostegno a zona euro Da Reuters - rubenanguiano : La Bce riduce gli acquisti ma l’inflazione resta «temporanea» - 24+ -

Ultime Notizie dalla rete : Bce riduce

Proprio guardando al caro vita, la cui risalita sta creando crescenti allarmi in tutto il mondo, lasi attende che resti "elevato sul breve termine ma che vada ad attenuarsi il prossimo anno. Le ...La Banca centrale Usada gennaio gli acquisti di titoli di 30 miliardi, complessivamente, il doppio di quanto ... Le ultime di Le novità dall'Imu alle cartelle: ecco la guida completae ...Boom dell’inflazione: quanto ci costa? Allarme per spesa e consumi. Il rischio concreto è un crollo dei consumi di Natale che il Governo (e non solo) deve assolutamente evitare ...FRANCOFORTE (Reuters) - I governatori delle banche centrali di Austria, Belgio e Germania dissentono rispetto alla decisione della Banca centrale europea di proseguire con gli acquisti di titoli di St ...