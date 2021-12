Kostas Manolas: con il Napoli è finita. Il greco tratta con l’Olympiacos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scoppia il caso (nuovamente) Kostas Manolas al Napoli. Il difensore greco ex Roma, infatti, non vuole più giocare per il club partenopeo e punterebbe, fortissimamente, al ritorno in patria. Già nell’ultimo calciomercato estivo il greco era stato molto vicino al ritorno in Grecia, ma in quell’occasione non si trovò l’accordo tra i due club ed il centrale difensivo restò, a malincuore, all’ombra del Vesuvio. In questa nuova sessione invernale, però, il discorso si riaprirà certamente con il difensore che dovrebbe, questa volta, realizzare il suo proposito. La decisione di Kostas Manolas: vuole tornare a casa Kostas Manolas ha terminato la sua avventura d’amore con il Napoli. Tra tante ombre e pochissime luci, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scoppia il caso (nuovamente)al. Il difensoreex Roma, infatti, non vuole più giocare per il club partenopeo e punterebbe, fortissimamente, al ritorno in patria. Già nell’ultimo calciomercato estivo ilera stato molto vicino al ritorno in Grecia, ma in quell’occasione non si trovò l’accordo tra i due club ed il centrale difensivo restò, a malincuore, all’ombra del Vesuvio. In questa nuova sessione invernale, però, il discorso si riaprirà certamente con il difensore che dovrebbe, questa volta, realizzare il suo proposito. La decisione di: vuole tornare a casaha terminato la sua avventura d’amore con il. Tra tante ombre e pochissime luci, in ...

