Kim Kardashian ripresa a letto dalla figlia North: la furia della star (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando tua mamma è Kim Kardashian, star da 269 milioni di follower su Instagram, hai il gene social nel dna. North West, primogenita dell’influencer ha un profilo su TikTok con un seguito di 2 milioni. La bimba però ha solo 8 anni e non possiede ancora gli strumenti per distinguere quali contenuti postare, nonostante l’illustre madre. North infatti si è messa nei guai per un live non autorizzato. Lusso casalingo Ogni tanto Kim Kardashian ci regala degli scorci dalla sua tenuta a Calabasas. Gli arredi minimal in toni neutri, le cucine immacolate, i giardini con la piscina: la casa comprata nel 2014 per 20 milioni di dollari (più altri 20 di ristrutturazione) insieme all’ex marito Kanye West è una meraviglia. Capita che Kim posi con i suoi outfit Balenciaga o Skims nei ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando tua mamma è Kimda 269 milioni di follower su Instagram, hai il gene social nel dna.West, primogenita dell’influencer ha un profilo su TikTok con un seguito di 2 milioni. La bimba però ha solo 8 anni e non possiede ancora gli strumenti per distinguere quali contenuti poe, nonostante l’illustre madre.infatti si è messa nei guai per un live non autorizzato. Lusso casalingo Ogni tanto Kimci regala degli scorcisua tenuta a Calabasas. Gli arredi minimal in toni neutri, le cucine immacolate, i giardini con la piscina: la casa comprata nel 2014 per 20 milioni di dollari (più altri 20 di ristrutturazione) insieme all’ex marito Kanye West è una meraviglia. Capita che Kim posi con i suoi outfit Balenciaga o Skims nei ...

