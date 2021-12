Kim Kardashian, Natale extra lusso per la star: location lussuosa e musicista d'eccezione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà un Natale piuttosto lussuoso , quello della star americana Kim Kardashian che, per regalare ai figli una festa magina ha deciso di festeggiare il periodo natalizio nella sua maestosa villa, ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà unpiuttosto lussuoso , quello dellaamericana Kimche, per regalare ai figli una festa magina ha deciso di festeggiare il periodo natalizio nella sua maestosa villa, ...

Advertising

beatandlove : Nessun rimpianto, nessuna lagna sull’essere famosa o sull’essere bella, duro lavoro, amore per la famiglia, dritta… - TonyPivot7 : RT @Ales_1981: Kim Kardashian ha assunto un musicista per svegliare i suoi bambini con canzoni natalizie. Mia madre quando andava bene spal… - leggoit : Kim Kardashian, Natale extra lusso per la star: location lussuosa e musicista d'eccezione - _DAGOSPIA_ : KIM KARDASHIAN ANNUNCIA DI AVER SUPERATO L’ESAME PRELIMINARE PER DIVENTARE AVVOCATO SENZA AVER...… -