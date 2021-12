Kiko Milano presenta la collezione natalizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’anno il Natale per Kiko Milano è sinonimo di fiaba. La nuova capsule collection per le feste risponde al nome di Holiday Fable e promette la realizzazione di un make-up trendy e luminoso. Si tratta di un’edizione limitata che il brand di cosmetica dedica al periodo più rosso e allegro dell’anno e si ispira non a caso al mondo delle fiabe, dove tutto è concesso, soprattutto sognare. Partendo dal packaging vibrante per arrivare alle nuance del make-up la Holiday Fable Collection è perfetta sia da utilizzare per se stessi che da regalare sotto l’albero. Non soltanto make-up, attenzione. La nuova capsule collection in edizione limitata si rivolge anche agli amanti della skincare e promette accessori e kit regalo per andare incontro ad ogni esigenza. Holiday Fable di Kiko Milano: la collezione delle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’anno il Natale perè sinonimo di fiaba. La nuova capsule collection per le feste risponde al nome di Holiday Fable e promette la realizzazione di un make-up trendy e luminoso. Si tratta di un’edizione limitata che il brand di cosmetica dedica al periodo più rosso e allegro dell’anno e si ispira non a caso al mondo delle fiabe, dove tutto è concesso, soprattutto sognare. Partendo dal packaging vibrante per arrivare alle nuance del make-up la Holiday Fable Collection è perfetta sia da utilizzare per se stessi che da regalare sotto l’albero. Non soltanto make-up, attenzione. La nuova capsule collection in edizione limitata si rivolge anche agli amanti della skincare e promette accessori e kit regalo per andare incontro ad ogni esigenza. Holiday Fable di: ladelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Kiko Milano Kiko Milano accelera sulla responsabilità sociale d'impresa L'azienda conferma anche per il 2022 la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e prevede di aggiungere nuovi progetti nei prossimi anni Kiko Milano accelera sulla responsabilità sociale d'impresa e conferma anche per il 2022 la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi , una partnership alla quale, nel corso dei prossimi anni, ...

DOMANI MATTINA SU ZOOM: Flash E - commerce Summit: le nuove sfide del digitale oltre il Black Month Protagonisti Carsten Trenz , Vice President, Digital, Emea di Vf Corporation , e Diego Morgandi , Global E - Commerce Director di Kiko Milano . Imprenditori a confronto: Unveiling the Path to ...

