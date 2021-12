Kean lascia la Juventus? Calciomercato: l’attaccante ha due soluzioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo; una mossa che potrebbe compromettere il futuro di Kean. Moise Kean (Getty Images)Nel mercato di gennaio, la Juventus vuole recitare un ruolo da protagonista; la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per alzare il livello di qualità e permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi, l’attaccante è sicuramente una priorità; la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, ha privato la Juve di quell’apporto realizzativo che risolveva più di qualche problema. Allegri si aspettava qualcosa in più dagli attaccanti presenti in rosa. Morata, il centravanti di riferimento, non riesce a prendere quella continuità di cui la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè alla ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo; una mossa che potrebbe compromettere il futuro di. Moise(Getty Images)Nel mercato di gennaio, lavuole recitare un ruolo da protagonista; la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per alzare il livello di qualità e permettere al tecnico di affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi,è sicuramente una priorità; la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, ha privato la Juve di quell’apporto realizzativo che risolveva più di qualche problema. Allegri si aspettava qualcosa in più dagli attaccanti presenti in rosa. Morata, il centravanti di riferimento, non riesce a prendere quella continuità di cui la ...

Ultime Notizie dalla rete : Kean lascia Esame di maturità fallito, Juve fermata dal Venezia sull'1 - 1 ...dell'area e lascia partire un tiro a botta sicura deviato in angolo dal portiere. Nel finale Allegri si gioca la mossa in attacco: fuori Kaio Jorge (a sua volta subentrato a Dybala), dentro Kean. Ma ...

Venezia - Juventus 1 - 1, Aramu risponde a Morata Il numero 10 colpisce di prima dal limite e non lascia scampo a Szczesny. Il vento adesso è ... Allegri getta nella mischia anche Kean e Soulé, con quest'ultimo che entra con intraprendenza. Ma non ...

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Malmoe | Kean fa e disfa, in tre deludono Allegri Non lascia varchi agli attaccanti svedesi e nelle prime battute si rende pericoloso di testa. Bernardeschi 7 – Inventa di ‘trivela’ l’assist per il guizzo di Kean. Attivissimo partendo da destra, ...

