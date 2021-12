Katia Ricciarelli si scaglia contro Alex Belli: duro attacco all’ex gieffino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Katia Ricciarelli commenta l’uscita di Alex Belli e non risparmia critiche e attacchi all’ex gieffino, ecco cosa ha detto al Grande Fratello Vip Nella casa del Grande Fratello Vip si continua a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 16 dicembre 2021)commenta l’uscita die non risparmia critiche e attacchi, ecco cosa ha detto al Grande Fratello Vip Nella casa del Grande Fratello Vip si continua a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

fillenoireee : ma vi immaginate Eva Grimaldi vs katia ricciarelli al #GFvip - SaCe86 : #GFVip, Katia Ricciarelli non riesce più a rialzarsi. E Davide chiede 'aiuto' alla regia - zazoomblog : Katia Ricciarelli non riusciva ad alzarsi - #Katia #Ricciarelli #riusciva #alzarsi - Gioia68446562 : Ma quanto è odiosa sta Katia oh non si può urlare non si può fare nulla ora voleva incolpare lulu sulle sigarette m… - tizianasullalun : RT @tuttopuntotv: Katia Ricciarelli resta bloccata sulla poltrona, Davide costretto a chiedere aiuto #GFVip6 #GFVip -