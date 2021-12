Kabul, le donne afghane in corteo a volto scoperto: 'Pane, lavoro, liberta'' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Decine di donne protestano a Kabul, in Afghanistan per chiedere al governo talebano il diritto all'istruzione, al lavoro e alla rappresentanza politica. Anche se le proteste pubbliche sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Decine diprotestano a, in Afghanistan per chiedere al governo talebano il diritto all'istruzione, ale alla rappresentanza politica. Anche se le proteste pubbliche sono ...

_Nico_Piro_ : Ieri a Kabul è caduta la prima neve, oggi un piccolo gruppo di coraggiose donne è tornata in strada al grido di pan… - lauraboldrini : #SahraaKarimi, una donna afgana coraggiosa prima di essere regista impegnata. È dovuta scappare da #Kabul dopo av… - AaramzAhmadi : RT @_Nico_Piro_: Ieri a Kabul è caduta la prima neve, oggi un piccolo gruppo di coraggiose donne è tornata in strada al grido di pane, lavo… - liciniamagrini : RT @_Nico_Piro_: Ieri a Kabul è caduta la prima neve, oggi un piccolo gruppo di coraggiose donne è tornata in strada al grido di pane, lavo… - aranciaverde : RT @_Nico_Piro_: Ieri a Kabul è caduta la prima neve, oggi un piccolo gruppo di coraggiose donne è tornata in strada al grido di pane, lavo… -