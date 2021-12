Juventus, sfuma l’obiettivo per la difesa? Ecco dove può andare (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus rischia di fasi sfuggire l’obiettivo di mercato per la difesa; il giocatore, infatti, sembra vicino ad un’altra squadra. Paolo Maldini (Getty Images)La difesa della Juventus, in questa stagione, non garantisce le sicurezze del passato. In questi primi quattro mesi, l’impressione è che fare gol ai bianconeri (o comunque metterli in difficoltà) sia diventato troppo semplice. Allegri sta cercando di ritrovare quella solidità che ha sempre caratterizzato le sue squadre ma la missione è più complicata del previsto. Oltre ad un discorso generale di gruppo, la Juventus è corta numericamente dal punto di vista dei centrali difensivi. Bonucci è la solita certezze, il giocatore di carattere e personalità capace di fare la differenza (vedi i rigori calciati e segnati contro la Lazio); ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Larischia di fasi sfuggiredi mercato per la; il giocatore, infatti, sembra vicino ad un’altra squadra. Paolo Maldini (Getty Images)Ladella, in questa stagione, non garantisce le sicurezze del passato. In questi primi quattro mesi, l’impressione è che fare gol ai bianconeri (o comunque metterli in difficoltà) sia diventato troppo semplice. Allegri sta cercando di ritrovare quella solidità che ha sempre caratterizzato le sue squadre ma la missione è più complicata del previsto. Oltre ad un discorso generale di gruppo, laè corta numericamente dal punto di vista dei centrali difensivi. Bonucci è la solita certezze, il giocatore di carattere e personalità capace di fare la differenza (vedi i rigori calciati e segnati contro la Lazio); ...

