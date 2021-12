Juventus-Servette oggi, Champions League calcio femminile: orario, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) oggi, alle ore 21.00, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del sesto incontro della Juventus Women nella fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le bianconere affronterà il Servette nel confronto valido per il Gruppo A. Le campionesse d’Italia, reduci dal successo in Germania contro il Wolfsburg e dal pareggio a Londra contro il Chelsea, hanno il loro destino nelle proprie mani. Con una vittoria, infatti, la Juve sarebbe certa della qualificazione ai quarti di finale qualunque sia il riscontro nella partita tra le Blues e le tedesche. Guarda Juventus-Servette di calcio femminile in esclusiva su DAZN Nella sfida che si era tenuta in Svizzera, la Juventus si era ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021), alle ore 21.00, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del sesto incontro dellaWomen nella fase a gironi delladi. Le bianconere affronterà ilnel confronto valido per il Gruppo A. Le campionesse d’Italia, reduci dal successo in Germania contro il Wolfsburg e dal pareggio a Londra contro il Chelsea, hanno il loro destino nelle proprie mani. Con una vittoria, infatti, la Juve sarebbe certa della qualificazione ai quarti di finale qualunque sia il riscontro nella partita tra le Blues e le tedesche. Guardadiin esclusiva su DAZN Nella sfida che si era tenuta in Svizzera, lasi era ...

Advertising

JuventusTV : #JuentusWomen | Allenamento verso #JuveServette ???? Verso una grande sfida di #UWCL. ???????? ?? - GiovaAlbanese : Una serata da non perdere! Con le #JuventusWomen ?? - juventusfc : ?? Allianz Stadium ?? 16/12, 21:00 Il biglietto per #JuveServette è un biglietto per la storia ?? Vincendo le… - infoitsport : Juventus-Servette, Gama: 'Emozionate ma determinate per ciò che ci attende domani' - infoitsport : Juventus Women-Servette, Montemurro: “Vogliamo scrivere la storia” -