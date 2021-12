Juventus | l’ultima folle richiesta di Ramsey | ecco di cosa si tratta

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 dicembre 2021), centrocampista della, è ormai fuori dal progetto tecnico dei bianconeri e va verso una cessione nel mercato di gennaio.(Getty Images)Il centrocampo dellaè il reparto che da inizio stagione ha mostrato molti limiti; tolto Locatelli, gli altri non garantiscono il rendimento sperato ad inizio anno. Questo è il motivo principale per cui la società bianconera, nel mercato di gennaio, vuole compiere una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo. L’obiettivo principale è Zakaria, individuato come il profilo ideale per cambiare il volto al 4-3-3 di Allegri; occhio anche alla pista Tolisso mentre sembra destinato a restare un sogno Paul Pogba visto l’ingaggio del centrocampista francese. Prima di acquistare, però, ladeve cedere e come detto sono tanti i giocatori ...