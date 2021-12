Juventus | l’attaccante potrebbe arrivare dalla Premier League | la situazione!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) momento complicato per la squadra di Allegri che è molto attardata in campionato e non riesce a trovare un gioco ed un’identità che possono garantire alla squadra una certa continuità. Martial Manchester UnitedSul fronte mercato, secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirirno Anthony Martial per l’attaccao. A gennaio il francese vuole partire perchè oscurato da Cristiano Ronaldo che gli ha tolto lo spazio di cui godeva prima. Cherubini e Nedved si mantengono vigili con lo United che lo cederebbe o in prestito o a titolo definitivo. LEGGI ANCHE: Italia, scelto lo stadio per l’eventuale finale col Portogallo!