Juventus | in arrivo soldi freschi da Exor | scatta il voto multiplo

La Juventus è pronta ad accogliere nuovi soldi da Exor grazie all'arrivo del voto multiplo: ecco di che si tratta Come riferito da Il Sole 24 Ore scatta il voto multiplo all'interno di Exor, holding degli Agnelli-Elkann. Questo significa più margine alla famiglia per aprire a nuovi soci e quindi a soldi freschi dal mercato. Come noto Exor è anche la holding azionista di maggioranza tra le altre di Juventus. Agnelli ed Elkann potrebbero ora rivedere il proprio peso azionario all'interno di Exor senza tuttavia perderne il controllo, anche se lo stesso John Elkann, nel recente investor day di Exor, aveva chiuso la porta ...

