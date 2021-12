Juventus | forfait Dybala | ecco chi giocherà contro il Bologna

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è in forte dubbio per. Al suo posto Allegri avrebbe già scelto chiin attacco Kulusevski è tornato a disposizione di Allegri dopo l’operazione della scorsa settimana e si candida subito ad indossare una maglia da titolareil. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’intenzione dellaè quella di non rischiareper il match di sabato dopo l’infortunio patito col Venezia. La Joya, quindi, dovrebbe continuare a svolgere il suo personale lavoro di recupero a Torino e al suo posto Allegri potrebbe schierare proprio Kulusevski. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ha fatodopo appena 12 minuti, privando così la squadra del proprio prezioso contributo. ... A questo punto, pongo la domanda: davvero lavuole mettere al centro del progetto attuale, e ......è stato uno dei giocatori bianconeri ad aver datoall'allenamento mattutino con il resto dei compagni alla Continassa in preparazione alla sfida col Bologna. Il centrocampista della...Il centrocampista della Juve è stato messo ko da una gastroenterite. Resta da capire se potrà essere completamente a disposizione di Allegri per il delicato match di sabato Locatelli è stato uno dei g ...Nuova tegola in casa Juventus: Massimiliano Allegri in ansia, ecco che cosa è successo in allenamento al centro sportivo bianconero.