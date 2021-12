Juventus, conclusa offerta opzione aumento di capitale: sottoscritto il 91,75% (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’aumento di capitale della Juventus va in porto quasi del tutto e ammonta al 91.75% del totale approvato a ottobre Si è conclusa quest’oggi l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni straordinarie di nuova emissione nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato il 29 ottobre. 400 i milioni previsti, esercitati 1.220.551.340 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.098.496.206 azioni, per un valore pari a 366.897.732,80 milioni. Così recita il comunicato: “L’azionista di maggioranza Exor, in esecuzione dell’impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell’aumento di capitale (pari al 63,8% del capitale sociale ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’didellava in porto quasi del tutto e ammonta al 91.75% del totale approvato a ottobre Si èquest’oggi l’indi massime 1.197.226.782 azioni straordinarie di nuova emissione nell’ambito dell’dideliberato il 29 ottobre. 400 i milioni previsti, esercitati 1.220.551.340 diritti diper la sottoscrizione di 1.098.496.206 azioni, per un valore pari a 366.897.732,80 milioni. Così recita il comunicato: “L’azionista di maggioranza Exor, in esecuzione dell’impegno assunto, hae versato integralmente la quota di propria spettanza dell’di(pari al 63,8% delsociale ...

