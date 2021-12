Juve, Women nella storia: 4 - 0 al Servette, prima volta ai quarti di Champions (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Juventus Women fanno la storia. Non per il successo in sé, un facile 4 - 0 sul Servette fanalino di coda del girone. Ma per quello che questa vittoria ufficializza: per la prima volta le bianconere ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lentusfanno la. Non per il successo in sé, un facile 4 - 0 sulfanalino di coda del girone. Ma per quello che questa vittoria ufficializza: per lale bianconere ...

Advertising

JuventusTV : Le grandi notti bisogna viverle fin dall'inizio. Assaporare ogni minuto, fin dal pre partita. LIVE ??… - JuventusTV : #JuentusWomen | Allenamento verso #JuveServette ???? Verso una grande sfida di #UWCL. ???????? ?? - JuventusTV : Sta per iniziare, in diretta dall'Allianz Stadium, un post partita che più dolce non si può... LIVE ??… - artvworld : RT @lifeelsee: juve women per la prima volta nella storia ai quarti di champions league, 4 mesi fa non l’avrebbe detto nessuno probabilment… - junews24com : La Juve esalta la Juventus Women: «QUI SI FA LA STORIA» - -