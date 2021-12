Juve, titolo -3,5% in Borsa nell’ultimo giorno per l’aumento di capitale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chiude in calo il titolo della Juventus in Borsa, nell’ultimo giorno per l’aumento di capitale da 400 milioni lanciato dal club bianconero. A Piazza Affari infatti il titolo della Juventus ha chiuso in perdita del 3,45% a 0,3802 euro, dopo aver chiuso a 0,394 euro per azione la giornata di ieri. Ancora alti i volumi, con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chiude in calo ildellantus inperdida 400 milioni lanciato dal club bianconero. A Piazza Affari infatti ildellantus ha chiuso in perdita del 3,45% a 0,3802 euro, dopo aver chiuso a 0,394 euro per azione la giornata di ieri. Ancora alti i volumi, con L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Juve, titolo -3,5% in Borsa nell’ultimo giorno per l’aumento di capitale - CalcioFinanza : Juve, titolo -3,5% in Borsa nell’ultimo giorno per l’aumento di capitale - SPalermo91 : RT @lucabianchin7: Anthony #Martial è tra i possibili rinforzi della #Juve in attacco. ??cambierà squadra a gennaio ??è interessato all’Itali… - ProfidiAndrea : ???? Il piano B per gennaio della #Juventus si chiama Anthony #Martial Il 26enne del #ManUtd sembra essere in rotta… - Antonio_Tatti_ : RT @lucabianchin7: Anthony #Martial è tra i possibili rinforzi della #Juve in attacco. ??cambierà squadra a gennaio ??è interessato all’Itali… -