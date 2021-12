Juve, obiettivo attaccante: due grandi ex Serie A nel mirino! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allegri vuole un colpo importante per l’attacco bianconero, i nomi più caldi sono due vecchie conoscenze della Serie A: Edinson Cavani e Mauro Icardi. Entrambi sono profili ideali per affiancare Paulo Dybala e la dirigenza sogna di portarne uno a Torino nel mercato di gennaio. Cavani, oggi 34enne in forza al Manchester United, non sta trovando fortuna in Inghilterra. Questa stagione ha giocato otto presenze di cui solo due da titolare, complici i numerosi infortuni. Il suo contratto è in scadenza Giugno 2022 e potrebbe rivelarsi un’occasione da non farsi sfuggire.Situazione diversa per Mauro Icardi: l’ex Inter negli ultimi mesi è stato al protagonista di complicate vicende familiari. L’argentino è alla ricerca di nuovi stimoli e la Juve vorrebbe provare a riportarlo in Italia in prestito fino a giugno per poi valutare il riscatto del calciatore. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Allegri vuole un colpo importante per l’attacco bianconero, i nomi più caldi sono due vecchie conoscenze dellaA: Edinson Cavani e Mauro Icardi. Entrambi sono profili ideali per affiancare Paulo Dybala e la dirigenza sogna di portarne uno a Torino nel mercato di gennaio. Cavani, oggi 34enne in forza al Manchester United, non sta trovando fortuna in Inghilterra. Questa stagione ha giocato otto presenze di cui solo due da titolare, complici i numerosi infortuni. Il suo contratto è in scadenza Giugno 2022 e potrebbe rivelarsi un’occasione da non farsi sfuggire.Situazione diversa per Mauro Icardi: l’ex Inter negli ultimi mesi è stato al protagonista di complicate vicende familiari. L’argentino è alla ricerca di nuovi stimoli e lavorrebbe provare a riportarlo in Italia in prestito fino a giugno per poi valutare il riscatto del calciatore. ...

