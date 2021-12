Juve, aumento di capitale già sottoscritto in opzione per 367 milioni: è il 91,75% (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alla conclusione dell'offerta in opzione delle azioni ordinarie di nuova emissione, l'aumento di capitale da 400 milioni approvato dalla Juventus risulta sottoscritto per il 91,75 per cento, per un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alla conclusione dell'offerta indelle azioni ordinarie di nuova emissione, l'dida 400approvato dallantus risultaper il 91,75 per cento, per un ...

