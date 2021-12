Advertising

Justine Mattera, paura per la sorella Jessica operata al cuore: «La radioterapia le ha distrutto il corpo» - Justine Mattera: "Mia sorella operata al cuore d'urgenza, dovevano ricostruire l'aorta" - `Operata d`urgenza, 40% di possibilità di sopravvivere` paura per Justine Mattera e Jessica

ha condiviso con i suoi fan la gioia per l'operazione chirurgica della sorella Jessica, andata a buon fine, ringraziando la scienza e la bravura dei medici che l'hanno salvata ma anche ...su appare appare in lingerie. Indosso ha un reggiseno a rete dal quale si vedono chiaramente i capezzoli e un tanga che mostra la sua perfetta forma fisica.coglie l'occasione del post per riflettere della bellezza o meno degli accostamenti intimi. 'Riflettevo sulla lingerie spaiata contro quella appaiata. In questo caso, la lingerie non ...Un dramma lungo una vita e finalmente il lieto fine. Le vicissitudini Jessica Mattera, sorella di Justine Mattera, si concludono con il sorriso, dopo il lungo e delicato intervento chirurgico ...Justine Mattera ha condiviso su Instagram la storia di sua sorella Jessica che è stata sottoposta a un rischioso intervento al cuore per le conseguenze di un tumore avuto da bambina.