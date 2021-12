Justine Mattera: la paura (e il miracolo) per la sorella operata al cuore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Justine Mattera ha condiviso su Instagram la storia di sua sorella Jessica che ha causa di un tumore avuto da bambina necessitava di un delicato e rischioso intervento al cuore. E che è stata salvata dalla scienza e dalla fede, come racconta la showgirl sulla sua pagina Instagram. Jessica, più piccola di Justine di 21 mesi, e residente negli Usa, in North Carolina, a soli 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico, e ha ha subito diverse dosi di radioterapia che le hanno salvato la vita ma lasciato strascici al cuore ai polmoni. A 48 anni la donna è stata quindi costretta da una insufficienza cardiaca a sottoporsi ad un intervento d’urgenza, molto rischioso, con solo il 40% di possibilità di buona riuscita. Per fortuna tutto è andato bene e ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha condiviso su Instagram la storia di suaJessica che ha causa di un tumore avuto da bambina necessitava di un delicato e rischioso intervento al. E che è stata salvata dalla scienza e dalla fede, come racconta la showgirl sulla sua pagina Instagram. Jessica, più piccola didi 21 mesi, e residente negli Usa, in North Carolina, a soli 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico, e ha ha subito diverse dosi di radioterapia che le hanno salvato la vita ma lasciato strascici alai polmoni. A 48 anni la donna è stata quindi costretta da una insufficienza cardiaca a sottoporsi ad un intervento d’urgenza, molto rischioso, con solo il 40% di possibilità di buona riuscita. Per fortuna tutto è andato bene e ...

