Joe Biden ha firmato il provvedimento per alzare di 2.500 miliardi di dollari il tetto del debito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per alzare di 2.500 miliardi di dollari il cosiddetto “tetto del debito”, la cifra massima di denaro che il governo può prendere in prestito per finanziare Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joehailapprovato dal Congresso perdi 2.500diil cosiddetto “del”, la cifra massima di denaro che il governo può prendere in prestito per finanziare

Advertising

Tg3web : Un piano per riportare Donald Trump alla Casa Bianca con un colpo di Stato, dopo la vittoria di Joe Biden e prima d… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Joe Biden ha firmato il provvedimento per alzare di 2.500 miliardi di dollari il tetto del debito - ilpost : Joe Biden ha firmato il provvedimento per alzare di 2.500 miliardi di dollari il tetto del debito - 72pare : RT @DmitryEvic: L'amministrazione di Joe Biden ha pubblicato circa 1.500 pagine di documenti finora rimasti segreti sull'assassinio di John… - DmitryEvic : L'amministrazione di Joe Biden ha pubblicato circa 1.500 pagine di documenti finora rimasti segreti sull'assassinio… -