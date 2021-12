Jane Austen, i romanzi meno “famosi” da leggere assolutamente (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jane Austen, oggi ricorre il 246° anniversario della sua nascita. Visse solamente 41 anni, e nel corso della sua vita furono pubblicati solo quattro dei suoi sei romanzi. La Austen è considerata uno dei più importanti scrittori di lingua inglese della storia della letteratura e tuttora le sue opere continuano a ispirare film e altri romanzi e a vendere copie. Il focus di oggi è dedicato a questa straordinaria “penna” ed alcuni dei suoi lavori, forse poco conosciuti ai più. Jane Austen, vita e formazione Jane Austen nasce a Steventon il 16 dicembre 1775. Considerata una delle scrittrici più famose d‘Inghilterra, è senza dubbio una delle più importanti del periodo preromantico. Nel 1783 inizia a frequentare, insieme alla sorella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021), oggi ricorre il 246° anniversario della sua nascita. Visse solamente 41 anni, e nel corso della sua vita furono pubblicati solo quattro dei suoi sei. Laè considerata uno dei più importanti scrittori di lingua inglese della storia della letteratura e tuttora le sue opere continuano a ispirare film e altrie a vendere copie. Il focus di oggi è dedicato a questa straordinaria “penna” ed alcuni dei suoi lavori, forse poco conosciuti ai più., vita e formazionenasce a Steventon il 16 dicembre 1775. Considerata una delle scrittrici più famose d‘Inghilterra, è senza dubbio una delle più importanti del periodo preromantico. Nel 1783 inizia a frequentare, insieme alla sorella ...

Advertising

lucybeily : RT @AndreaPecchia1: Nasce a #Steventon il #16Dicembre 1775 la scrittrice inglese Jane #Austen. 'Chi non cambia mai la propria opinione ha… - robyorange : RT @Poesiaitalia: “Non sempre chi sorride è felice. Ci sono lacrime nel cuore che non arrivano agli occhi.” Jane Austen - BomprezziMarco : RT @Poesiaitalia: “Non sempre chi sorride è felice. Ci sono lacrime nel cuore che non arrivano agli occhi.” Jane Austen - justLucreziaM : RT @bookivora: Jane Austen (Steventon, #16dicembre 1775 — Winchester, 18 luglio 1817) - IsabellaCesarin : Preferisco le persone poco gradevoli: mi risparmiano la fatica di doverle amare. Jane Austen - Niente donne perfet… -