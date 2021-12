Jacopo Compagnoni | morto travolto da una valanga il fratello della campionessa olimpica Deborah

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Unasulle montagne dell’Alta Valtellina hae uccisodi sci, prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. L’uomo aveva 40 anni ed è stato sorpreso nella zona di Valfurva. L’intervento di un elicottero dell’Areu ha permesso il suo trasporto all’ospedale di Sondalo, ma lo sciatore era già in gravissime condizioni. È deceduto poco dopo l’arrivo. Maestro di sci, guida alpina e maestro di alpinismo,faceva parte del gruppo guide alpine di Livigno. Stava scendendo con un amico dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2.850 metri di quota, nel ...

morto travolto da una valanga, guida alpina di 40 anni, fratello della campionessa di sci Deborah. Con un amico stava scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 ...Una valanga ha travolto fatalmente, fratello della campionessa di sci Deborah. E' avvenuto questa mattina, poco prima delle 12, in Valfurva (Sondrio) in zona Malerbe. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso in ...