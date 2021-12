Iva Zanicchi ironizza sugli ascolti di Claudio Baglioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Iva Zanicchi e Claudio Baglioni hanno portato su Canale 5 due grandi eventi musicali. La prima lo scorso novembre è stata protagonista di D’Iva, il secondo questo dicembre di Uà, Uomo Di Varie Età. Musica, ospiti cantanti, interviste, sketch comici. Superfluo sottolineare come i due programmi siano stati in qualche modo paragonati. La stessa Iva Zanicchi fra le pagine del settimanale Oggi ne ha parlato ironizzando sugli ascolti del collega. “D’Iva ha fatto ascolti non entusiasmanti? Eh allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi? E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ivahanno portato su Canale 5 due grandi eventi musicali. La prima lo scorso novembre è stata protagonista di D’Iva, il secondo questo dicembre di Uà, Uomo Di Varie Età. Musica, ospiti cantanti, interviste, sketch comici. Superfluo sottolineare come i due programmi siano stati in qualche modo paragonati. La stessa Ivafra le pagine del settimanale Oggi ne ha parlatondodel collega. “D’Iva ha fattonon entusiasmanti? Eh allora che cosa dovrebbe dire, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi? E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. ...

