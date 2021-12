Iva Zanicchi | il duro attacco al celebre cantante | “Io al posto suo avrei fatto sfracelli”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laemiliana non si contiene e dice come la pensa. Ivanon usa giri di parole per definire l’exploit del famosissimo collega, protagonista del sabato sera. La conosciamo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SanremoRai : ?? @iva_zanicchi con il brano “Voglio amarti” tra i Big di #Sanremo2022 - Corriere : Iva Zanicchi: «Dopo il Covid non sento più l’odore del brodo. La prima volta? A 26 anni» - THEVOICE_ITALY : ? Una voce così è inconfondibile. ? @Iva_Zanicchi è qui con noi a #TheVoiceSenior! ?? @raiuno @raiplay - BaritaliaNews : Iva Zanicchi al veleno contro Claudio Baglioni “Lui dovrebbe …” - AndreaParre87 : Ho appena passato mezz'ora al telefono con Memo Remigi che ha imitato, nell'ordine: Berlusconi, Iva Zanicchi, Franco Battiato e Bruno Vespa. -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

"D'Ascolti bassi? Baglioni allora dovrebbe suicidarsi?"/ "Visto che cast aveva lui..." Vabbè, gli ideali sono tramontati da tempo, però rimane l'amaro in bocca sapere che canzoni ......00 per Gianni Morandi, Giovanna Truppi e Dargen D'Amico; in attesa della valutazione dei giovani, a chiudere la lista sono Highsnob e Hu a 29,00, Ditonellapiaga e Rettore a 34,00 ea ...Manca un mese e mezzo al Festival ma il Paese è già entrato prepotentemente in clima Sanremo. E i bookmaker hanno già preparato ...Bianca Guaccero avverte Jonathan a Detto Fatto: "Se lo rifai me ne vado" Nella puntata di oggi di Detto Fatto, giovedì 16 dicembre, non poteva mancare la ...