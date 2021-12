Italo Zuffi e la scultura performativa a Bologna

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Fronte e retro” è il titolo della mostra personale diallestita a MAMbo e Palazzo De’ Toschi. L’esposizione, visitabile dal 20 gennaio, è il main project del programma di ART CITY2022. Per la prima volta presenta il lavoro di uno degli artisti italiani più importanti tra quelli nati alla fine degli

Advertising

OltreleColonne : Fronte e retro è il titolo della mostra personale di Italo Zuffi al MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Palaz… - FashionluxuryI : Italo Zuffi – Fronte e retro A cura di Lorenzo Balbi e Davide Ferri Mostra promossa da ART CITY Bologna 2022 Istitu… - Natocnlavaligia : FRONTE E RETRO E' IL TITOLO DELLA MOSTRA DI ITALO ZUFFI (IMOLA 1969) CHE SI ARTICOLA SU DUE SPAZI ESPOSITIVI, IL MA… - _PuntoZip_ : Italo Zuffi – Fronte e retro – ART CITY Bologna 2022 - leonardobasile : Italo Zuffi - Fronte e retro a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Italo Zuffi

Agenzia ANSA

'Fronte e retro' è il titolo della mostra personale di(Imola, 1969) che si articola in due spazi, il Mambo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e Palazzo De' Toschi, sede delle iniziative dedicate all'arte contemporanea di Banca di Bologna. Il ...... e l'esperimento VIP che dà il titolo al progetto) e di lavoro sviluppato con un gruppo di studenti ABAQ,e Massimo Conti (parte del gruppo Kinkaleri ) nella performance vocale TERMINI E ...Fronte e retro è il titolo della mostra personale di Italo Zuffi (Imola, 1969) che si articola in due spazi, il MAMbo - Museo d’Arte Moderna e Palazzo De’ Toschi, sede delle iniziative dedicate all’ar ...Bologna, 13 dicembre 2021 – Fronte e retro è il titolo della mostra personale di Italo Zuffi (Imola, 1969) che si articola in due spazi, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Palazzo De’ Toschi ...