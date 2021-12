Italia Paese dell’anno per l’Economist E arriva un indizio su Draghi al Quirinale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo aver ritratto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’, tra le personalità da tenere sott’occhio nel 2022 e come possibile prima donna a guidare il governono, il settimanale britannico The Economist torna a occuparsi dell’. E lo fa definendola “il” per il 2021. L’anno scorso il premio era andato all’unicoafricano dove, secondo Freedom House, la situazione di democrazia e diritti umani era migliorata nonostante la pandemia: il Malavwi. Anche il 2021 è stato un “anno difficile”, scrive il settimanale. “Il Covid-19 ha continuato a diffondere miseria, i vaccini brillantemente progettati sono stati distribuiti in modo non uniforme e sono emerse nuove varianti come l’Omicron. In molti Paesi le libertà civili e le norme democratiche sono state ...

L'è ildell'anno 2021. A decretarlo la prestigiosa rivista britanni The Economist che specifica: "L'onore va non per i suoi calciatori che hanno vinto il trofeo più importante d'Europa, non ...L'è unmaturo per scegliere un Presidente della Repubblica che accompagni per sette anni il cambiamento" . L'obiettivo di Matteo Salvini è quello di tenere unita la sua coalizione, per ...Lo sciopero nazionale degli autotrasportatori spagnoli previsto per il 20, 21 e 22 dicembre (ne abbi ...Intervista al Vice Presidente Nazionale di Confapi Italia, ma anche presidente Confapi Calabria e Responsabile nazionale dell’accordo con l’Arma dei Carabinieri.