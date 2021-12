Italia Paese dell’anno | nota rivista incorona l’Italia | ma sul web dilaga lo scetticismo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il premio assegnato dallabritannica è diventato subito tendenza su Twitter. I commenti sui social e le ragioni per le quali l’è diventata “” Il 2021, pandemia a parte, si chiude in bellezza per l’, che quest’anno si porta a casa tantissimi premi. L’ultimo in ordine di arrivo è quello di essere eletto “” nientepopodimeno che dal ‘The Economist’. L’elettadal ‘The Economist’ La ragione per la quale abbiamo ottenuto questo premio? Labritannica ha deciso di premiare il Belper la politica, soprattutto in quanto con “Mario Draghi ...

SkyTG24 : #TheEconomist incorona #Draghi: 'L'Italia è il paese dell'anno', è cambiata grazie a 'un premier competente e rispe… - CarloCalenda : Per Bombardieri il resto dell’Italia è il paese irreale. La pretesa di rappresentare tutto il paese “buono e operos… - matteosalvinimi : Siamo davanti a uno sciopero-farsa contro l’Italia e i lavoratori, la Cgil ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo. - PAOLOGRECO5 : RT @SkyTG24: #TheEconomist incorona #Draghi: 'L'Italia è il paese dell'anno', è cambiata grazie a 'un premier competente e rispettato a liv… - Lilliflo : RT @Susanna03447691: Un #PiccoloPiacere ???? Lo ha detto nessuno? Presumo sia stato il più gettonato, Italia il Paese del caffè ad ogni ora… -

