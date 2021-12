Italia | Mancini | “Felice di affrontare la Germania Vogliamo vincere girone”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I match si disputeranno tra giugno e settembre 2022 e quattro delle sei giornate di gara verranno giocate a giugno prossimo per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022. Il calendario sarà reso noto domani

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha commentato il sorteggio di Nations League. Azzurri nel girone con Germania, Inghilterra e Ungheria. Ai canali ufficiali dell'UEFA, Roberto Mancini ha commentato i sorteggi. Girone di ferro per l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini nella prossima Nations League, che si concluderà a giugno del 2023. L'Uefa, nel sorteggio che si è svolto a Nyon (Svizzera), ha inserito gli azzurri nel gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria. Nations League 2022-23, svolti oggi i sorteggi: l'Italia di Mancini, testa di serie in Lega A, è stata inserita nel gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria.