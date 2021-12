Italia | Mancini disperato | ufficiale un’altra pessima notizia

Leggi su serieanews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si sono tenuti oggi i sorteggi per la Nations League 2022.che capita in un girone di ferro con Inghilterra, Germania e Ungheria. Ancora-Inghilterra. Stavolta però non agli Europei. La riedizione della finale della massima rassegna continentale infatti sarà di scena durante la Nations League, l’ultima competizione per nazionali creata per la UEFA. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.