Italia, Covid: 300 mila malati, il 74% in terapia intensiva è no vax (Di giovedì 16 dicembre 2021) I nuovi dati segnano il trend negativo delle ultime settimane ma i vaccini funzionano. A dimostrarlo sono i dati: il 74% dei ricoverati nelle terapie intensive è no vax. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)La Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), ha constatato che nelle sale di rianimazione dei 16 ospedali sentinella il 74% dei ricoverati è no vax. I casi sono cresciuti nell'ultima settimana,+17%, tra vaccinati e non. Il dato che però risalta è quello che la media di età nelle rianimazioni tra i vaccinati è di 70 anni, l'80% dei ricoverati soffre comunque di altre patologie. Per quanto riguarda i no vax, come spiega la Stampa, solo il 52% di questi è affetto da comorbidità: in questo caso l'età media si attesta sui 64 anni.

